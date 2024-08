In Sicilia caldo al capolinea: in arrivo il ciclone mediterraneo e la rinfrescata

L’ondata di caldo sembra essere arrivata al capolinea anche in Sicilia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano confermare il trend che seguirà tutta Italia anche se sulla nostra isola gli affetti saranno meno marcati. In Italia sta arrivando il ciclone mediterraneo, causato dall’arrivo di una massa di aria fredda dalla Groelandia che si scontrerà con le masse calde provenienti dai mari locali, sempre più caldi e tropicali. Il medicane porterà forte maltempo al Nord e nel centro Italia; gli effetti si noteranno meno in Sicilia e al Sud in generale, anche se sono attese comunque benefiche piogge.

Per la giornata di oggi dovremo accontentarsi ancora del caldo, sperando in temperature più miti e gradevoli per i prossimi giorni. L’instabilità probabilmente tornerà nel fine settimana, in attesa della rinfrescata di fine afosto che anche in Sicilia porterà ad un benvoluto calo termico.

Pioverà sull’Isola? Tra il 19 e il 20 agosto tornano le piogge. Queste le previsioni meteo. Arriva quindi la conferma che una vera e propria boccata di ossigeno è in arrivo nei prossimi giorni. La rinfrescata giungerà per la giornata di lunedì e sarà una benedizione.

Intanto però nel Mediterraneo si andrà incontro ad una situazione potenzialmente esplosiva, in termini di piogge, per 3/4 dell’Italia probabilmente da domani in poi. Noi siciliani, al momento, non dovremmo assistere a fenomeni forti essendo relegati ai margini. Il ciclone mediterraneo che ha colpito le Isole Baleari la Vigilia di Ferragosto è in arrivo sull’Italia. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, il vortice sarà responsabile di un peggioramento del tempo, con piogge, violenti temporali, grandinate e improvvisi acquazzoni su molte regioni. Rischio, inoltre, di “fenomeni estremi”.

Dopo la rinfrescata di fine agosto cosa accadrà? Con molta probabilità ci sarà un proseguo del mese di agosto senza caldo eccessivo dopo il crollo termico di lunedì.