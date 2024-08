Uomo annega in mare nella notte di Ferragosto

Una notte di Ferragosto tragica è quella appena trascorsa a Licata in provincia di Agrigento dove un uomo di 55 anni lei è morto annegato in mare. La tragedia è avvenuta nella spiaggia Playa della località agrigentina.

L’uomo, originario di Campobello di Licata, è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dove purtroppo poi è deceduto.

Non è ancora chiaro come l’uomo sia annegato, se si sia trattato di un malore mentre si trovava in acqua oppure di un caso di annegamento. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.