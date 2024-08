Arriva la rinfrescata di agosto, piogge e temperature sotto la media

L’estate sembra che possa già subire i primi segni di cedimento. In questi giorni di caldo afoso sembra una utopia parlare di piogge e di abbassamento delle temperature, eppure qualcosa in atmosfera starebbe cambiando a tal punto che sarebbe molto probabile l’arrivo di un fronte fresco che porterà in Italia, e anche in Sicilia, un deciso abbassamento delle temperature, anche al di sotto delle medie stagionali, e piogge, le tanto attese piogge.

Secondo alcuni modelli previsionali sta per giungere un radicale cambio di circolazione in vista già a partire da sabato con instabilità sui settori interni. Ma andiamo con ordine. Ferragosto sarà caratterizzato da caldo rovente, a causa dell’anticiclone africano che stazione sulla nostra regione ormai da tempo, portando afa, notti tropicali e siccità. Qualcosa però sta avvenendo in atmosfera e starebbe per giungere un gradito cambiamento delle condizioni meteo. Arriva la rinfrescata?

Nel dettaglio, è atteso un peggioramento più sensibile a partire da lunedì 19 con calo più pronunciato delle temperature il 20 o il 21 agosto, e possibile instabilità sui settori settentrionali specialmente orientali. Si tratterà di un flusso d’aria Atlantico che farà arretrare l’anticiclone Sub-tropicale.

Nel tardo week end, ma soprattutto ad inizio prossima settimana l’anticiclone subtropicale probabilmente arretrerà, e’ previsto un calo delle temperature che si porteranno per un paio di giorni sotto le medie del periodo tra giorno 21/22 agosto. Prevista possibile instabilità in Sicilia soprattutto sui settori settentrionali.

Dove arriverà la pioggia? Su Palermo e provincia appare probabile tra fine settimana ed inizio della prossima. Le probabilità sono buone. Fatto sta che almeno un calo termico è sicuro a partire dal fine settimana. Poi l’anticiclone dovrebbe tornare a fare capolino.