Terribile incidente di notte, muore un uomo di Corleone e 3 feriti

Un drammatico incidente stradale si è verificato sabato sera lungo la statale 118 nei pressi di Godrano, in provincia di Palermo. Un’auto, una BMW Serie 1 con a bordo quattro persone, è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell’impatto ha perso la vita Salvatore Pasqua, di 39 anni, residente a Corleone.

Con lui viaggiavano altre tre persone, rimaste ferite nello schianto. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato in gravi condizioni. Altri due feriti, un 48enne e una ragazza di 27 anni, sono stati portati all’ospedale di Corleone: le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.