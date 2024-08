L’incidente e il dolore, Corleone piange Salvatore Pasqua: manifestazioni estive sospese

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte sulla Statale 118 che da Palermo porta ad Agrigento, all’altezza del bivio per Godrano. Un’auto, una BMW con a bordo quattro persone, ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail.

Nello schianto ha perso la vita Salvatore Pasqua, 39 anni, di Corleone. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Gli altri tre occupanti del veicolo, due uomini di 48 e 45 anni e una donna di 25 anni, sono rimasti gravemente feriti e trasportati d’urgenza nei pronto soccorso di Corleone e dell’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e i carabinieri per i rilievi. Non è ancora chiaro chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Corleone, tanto che il Comune ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni musicali, artistiche e la “Festa della Montagna” previste per oggi. “Si avvisa la cittadinanza che sono sospese tutte le manifestazioni musicali, artistiche e la “Festa della Montagna”, previste per oggi a Corleone a causa del lutto che ha colpito la nostra comunità. L’Amministrazione comunale, insieme al Consiglio comunale, si stringe ai familiari in questo momento così doloroso”. Questo si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Corleone.