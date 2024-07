Palermo ha sete e l’acqua viene sprecata: una “fontana” alla Rocca

A Palermo, in un momento di grave siccità, si è rotta una tubatura dell’acqua in corso Calatafimi, tra Palermo e Monreale. Da una profonda crepa nell’asfalto sgorga un potente getto d’acqua alto diversi metri, creando disagi al traffico e sprecando ingenti quantità della preziosa risorsa idrica.

Città assetata mentre acqua viene sprecata

L’episodio avviene mentre Palermo e la Sicilia intera affrontano una crisi idrica senza precedenti. L’ente gestore Amap è stato costretto ad abbassare la pressione dell’acqua nelle tubature per far fronte alla scarsità di risorse negli invasi. Un danno che sperpera acqua preziosa, mentre i siciliani sono assetati e sperano nella pioggia per dissetare città e campagne.

Serviranno piogge abbondanti per risolvere la crisi

Per risolvere questa crisi serviranno piogge abbondanti attese con ansia per dicembre. Nel frattempo, episodi come questo tubo rotto che spreca grandi quantità d’acqua appaiono ancor più gravi, simboli di infrastrutture fatiscenti che peggiorano una situazione già critica. Urgono interventi rapidi per riparare questi guasti ed evitare inutili sprechi della risorsa più preziosa.