Giuliana muore a 40 anni nel sonno, sanitari indagati

Una donna di 40 anni, Giuliana Faraci, originaria di Alcara Li Fusi e residente a Sant’Agata di Militello, è morta nella notte tra domenica e lunedì nella sua abitazione, dopo essersi sentita male. La Procura ha aperto un’inchiesta e indagato un medico e un infermiere per omicidio colposo.

Secondo quanto ricostruito, la donna venerdì sera aveva cenato con amiche a Capo d’Orlando, mangiando linguine all’astice e una frittura di pesce. Durante il weekend si sarebbe sentita male, tanto da chiamare l’infermiere, che però non l’avrebbe ricoverata su indicazione del medico del pronto soccorso.

L’autopsia effettuata sul corpo della donna non avrebbe chiarito le cause del decesso. “Non ci sono emorragie, aneurismi o infarti – spiega l’avvocato Salvatore Mancuso, nominato dalla famiglia – Si ipotizza un arresto cardiaco dovuto ad intossicazione”. Saranno fondamentali gli esami istologici sul cuore e quelli tossicologici per fare luce sulle cause della morte.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’assistenza sanitaria ricevuta dalla donna prima della tragedia. La famiglia chiede chiarezza e vuole capire se ci siano state eventuali negligenze da parte dei sanitari intervenuti.