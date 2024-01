Rapina a mano armata in un centro scommesse di viale Regione Siciliana

Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione ieri pomeriggio in un centro scommesse situato in viale Regione Siciliana a Palermo, minacciando il personale e portando via l’incasso della giornata. L’entità del bottino deve ancora essere quantificata.

I due malviventi, con il volto travisato e impugnando le armi, hanno costretto i dipendenti del centro scommesse a consegnare i soldi presenti in cassa, per poi darsi alla fuga. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’azione criminosa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno avviato le indagini, ascoltando le testimonianze dei lavoratori presenti e acquisendo i filmati del sistema di videosorveglianza del centro scommesse e di quelli presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso scene utili per risalire ai rapinatori.