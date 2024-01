I siciliani Ilenia e Giuseppe ad Affari Tuoi, vincono 77mila euro ma ne perdono 200mila

Ilenia da Acireale in provincia di Catania la partecipante della puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi, il game show del preserale di Rai Uno, condotto da Amadeus. Ilenia era in compagnia del marito Giuseppe, con cui è sposata da un anno. La siciliana ha anche raccontato al grande pubblico di Rai Uno di aver scoperto in questi giorni di essere in dolce attesa.

Una bella partita quella di Ilenia, che ha pescato tanti pacchi blu all’inizio della puntata. È rimasta con i pacchi più alti da 100, 200 e 300 mila euro. Ha rifiutato l’offerta da 39 mila euro avanzata dal dottore scegliendo di andare avanti nel gioco. Poi è avvenuto l’incredibile: Ilenia ha pescato tutti i pacchi blu, restando solo con pacchi rossi. In studio il tripudio per i fortunati concorrenti.

Il dottore ha poi offerto 57 mila euro rifiutati dai due coniugi siciliani. Sono rimasti con i tre pacchi più alti e uno da 30 mila euro. Il dottore ha fatto una nuova offerta: 77 mila euro. Non hanno resistito: hanno accettato l’offerta. “Dobbiamo diventare genitori e ci sono tantissime spese da accettare. Noi accettiamo”.

Alla fine però si sono aperti tutti i pacchi. Ilenia e Giuseppe avevano un pacco dal valore enorme: 200 mila euro. I due siciliani quindi portano a casa 77 mila euro ma ne avrebbero potuto vincere molti di più. Un rimpianto per Ilenia e Giuseppe che però realizzano il sogno di aver potuto estinguere il mutuo della propria casa.