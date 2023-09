Lutto nel giornalismo siciliano, è morto improvvisamente Angelo Meli

Palermo – Grave lutto nel mondo del giornalismo siciliano. Nella serata di ieri, 28 settembre, è morto improvvisamente il giornalista Angelo Meli, stroncato da un infarto a 61 anni.

Meli, originario di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, lavorava da oltre 30 anni per il Giornale di Sicilia. Assunto nel 1991, si era occupato a lungo di cronaca locale e giornalismo economico, curando per il quotidiano palermitano diverse rubriche di successo, come “Il lavoro che c’è”.

Laureato in Scienze della Comunicazione, il giornalista agrigentino aveva mosso i primi passi negli anni ’80, dedicandosi soprattutto ai fatti di cronaca della sua provincia. Negli ultimi anni, Meli aveva abbracciato con passione il mondo dell’informazione online, entrando a far parte del team di Gds.it.

Oltre all’impegno in redazione, Angelo Meli era molto attivo nel sociale. Da anni era responsabile della comunicazione del Centro studi “Pio La Torre” di Palermo, associazione impegnata nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.