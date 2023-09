Nuova ondata di caldo record in Sicilia: arriva l’ottobrata

L’autunno quest’anno sembra non voler proprio arrivare in Sicilia. Un’eccezionale ondata di caldo fuori stagione sta per investire l’isola in questi primi giorni di ottobre, con temperature che sfiorano i 30°C, da piena estate.

Già nella mattinata di venerdì le colonnine di mercurio in diverse località siciliane, specie nel palermitano e nell’agrigentino, hanno supereranno abbondantemente i 27-28°C. Ma il picco è atteso nel weekend, quando l’anticiclone africano porterà un’ulteriore impennata termica.

Sabato sono previste punte di 30-31°C nelle zone interne dell’isola, come a Enna, Piazza Armerina, Nicosia. Farà caldissimo anche a Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa, con massime comprese tra 29 e 30°C. Valori superiori alle medie stagionali di ben 6-8°C. Domenica poi è attesa un’ulteriore intensificazione dell’anomala ondata di calore. Si prevedono picchi di 32-33°C nel Nisseno e nell’Ennese, ma 30-31°C si registreranno comunemente anche sulle coste tirreniche e ioniche. Insomma, condizioni meteorologiche tipicamente estive che stupiscono in pieno ottobre.

Secondo gli esperti, l’eccezionale rialzo termico in atto è causato da un forte campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, che dal Nord Africa si estende su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Questa figura barica così anomala trascina masse d’aria calda sahariana fin sulle regioni italiane, in particolare sul Meridione. La situazione non sembra destinata a cambiare nei prossimi giorni. Almeno fino a metà della prossima settimana il tempo si manterrà stabile e soleggiato in Sicilia, con valori termici ben al di sopra delle medie climatiche del periodo.