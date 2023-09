Maxi sequestro di fuochi illegali a Palermo, 32enne arrestato dai Carabinieri

PALERMO – I carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno compiuto un’importante operazione, che ha portato al sequestro di circa 80 chili di materiale esplodente detenuto illegalmente e all’arresto di un 32enne del posto.

Grazie ad un’attività di indagine e ad un’accurata perquisizione effettuata con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili e degli artificieri antisabotaggio, i militari sono riusciti a scoprire un vero e proprio deposito illegale nascosto all’interno di un garage nella disponibilità del sospettato.

Determinante per l’individuazione dell’ingente quantitativo di fuochi d’artificio è stato il fiuto del cane antiesplosivo “Nastia”, addestrato appositamente per questo tipo di ricerca. Sono stati infatti rinvenuti circa 500 giochi pirotecnici, 100 passafiamma e oltre 100 micce, oltre ad accessori e materiale vario per un peso totale di quasi 80 kg.

Il 32enne, di nazionalità palermitana, è stato prontamente ammanettato con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere. Si tratta di un importante risultato per i Carabinieri nella lotta contro il commercio abusivo e pericoloso di fuochi d’artificio, che può avere gravi conseguenze sulla pubblica incolumità se maneggiati da mani non esperte.