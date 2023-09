Giovane palermitana scavalca ringhiera e tenta suicidio

Attimi di terrore in un appartamento di viale Regione Siciliana a Palermo. Una giovane donna stava per lanciarsi nel vuoto dal balcone, quando è stata salvata in extremis dagli agenti del commissariato Zisa.

È arrivata la segnalazione: una ragazza con una corda al collo minacciava di gettarsi di sotto. Immediato l’intervento della polizia che in pochi minuti è giunta sul posto, in un palazzo nella zona nord ovest della circonvallazione. Gli agenti, una volta individuato l’appartamento, sono saliti al quarto piano e hanno bussato ripetutamente alla porta. Nessuna risposta. A quel punto, temendo il peggio, hanno sfondato la porta ed è iniziata una corsa contro il tempo.

La giovane, una 28enne palermitana, era già oltre la ringhiera del balcone, pronta a lasciarsi cadere nel vuoto. I poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a riportarla in casa sana e salva per pochi secondi, scongiurando quella che poteva trasformarsi in una terribile tragedia.

La ragazza, in evidente stato confusionale, è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118, giunti sul posto insieme ad una volante. Dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale.