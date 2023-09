Ha malore e provoca frontale: muore un uomo

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 34 di Caltagirone, nel Catanese, costando la vita ad un pensionato di 79 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano alla guida della sua auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’altra vettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

L’impatto è stato violentissimo: i Vigili del Fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo del 79enne dalle lamiere contorte della sua automobile. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita in modo non grave la donna al volante dell’altro veicolo, trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ipotesi, l’anziano potrebbe essere stato colto da un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo dell’auto e invadendo l’opposta corsia di marcia. Un dramma che è costato la vita al pensionato.

Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita all’uomo.