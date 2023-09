Portella della Ginestra dichiarato sito di interesse culturale: un riconoscimento importante per la Sicilia che non si arrende. Con grande soddisfazione, il Memoriale di Portella della Ginestra ha ottenuto il meritato riconoscimento di “sito di interesse culturale” da parte del Ministero della Cultura. Si conclude così positivamente l’iter avviato mesi fa dalla Regione Siciliana ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Una vittoria per la memoria collettiva siciliana e per il valore simbolico di questo luogo, teatro il 1° maggio 1947 dell’eccidio in cui persero la vita 11 persone per mano della banda di Salvatore Giuliano. Una strage voluta dalla mafia per reprimere le rivendicazioni contadine di riforma agraria.

“Il nostro appello è stato accolto e non possiamo che esserne fieri” ha dichiarato il Presidente Schifani. “Si tratta di un giusto riconoscimento perché Portella della Ginestra è il simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno civile di un popolo che non si è mai arreso all’ingiustizia, anche a costo della vita”.

Anche l’assessore Scarpinato, che ha avviato la procedura, ha espresso la sua soddisfazione: “Vogliamo diffondere il messaggio dell’importanza di lottare contro la criminalità e di non restare indifferenti”.

I sassi di Portella portano ancora oggi le tracce di quel tragico evento che ha segnato la storia italiana. Un sito divenuto emblema della resistenza della Sicilia contro le forze reazionarie che ne hanno ostacolato lo sviluppo.

Realizzato tra il 1979 e il 1980 dagli artisti De Conciliis, Falciano e Stockel, il Memoriale si distingue per l’approccio emotivo al paesaggio e per una progettazione che esalta la fisicità del luogo, dominato da una solenne quiete.

Come sottolineato dalla Soprintendenza di Palermo, l’opera rappresenta l’evento senza cadere nella retorica celebrativa, costruendo un luogo identitario in cui la comunità condivide il dolore di quel vile attentato, preservandone la memoria.

Questa dichiarazione conferma l’impegno del governo regionale nel valorizzare i simboli della lotta alla criminalità organizzata. Un segnale forte per ricordare a tutti che la Sicilia ripudia ogni forma di illegalità e violenza.

La tutela di Portella della Ginestra è un tassello importante per diffondere soprattutto tra i giovani la cultura della legalità e il messaggio che la mafia può e deve essere sconfitta. Una vittoria di civiltà per una Sicilia che non si arrende e che guarda al futuro con rinnovata speranza.