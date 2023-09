Attimi di terrore a Milazzo, dove una bambina ha rischiato di cadere nel vuoto da un balcone al quarto piano mentre la madre era distratta al cellulare. Solo il tempestivo intervento di due poliziotti, allertati da un passante, ha evitato la tragedia.

Madre distratta al telefono non si accorge della figlia in pericolo

Tutto è accaduto in pochi minuti nel centro della cittadina siciliana. La piccola, di pochi anni, si trovava sul balcone e, in piedi su una sedia, si sporgeva pericolosamente oltre la ringhiera. Forse per recuperare un quaderno che le era caduto in strada, stava cercando di scavalcare la balaustra, senza però riuscirci. Un cittadino, notando la scena e comprendendo il grave pericolo, ha subito chiamato il 112 per chiedere aiuto. In pochi istanti una volante della polizia è giunta sul posto e gli agenti si sono precipitati nello stabile, senza nemmeno aspettare l’ascensore.

Il provvidenziale intervento della polizia evita la tragedia

Mentre uno dei poliziotti distraeva la bimba dal suo intento, l’altro è riuscito a farsi aprire dalla madre, totalmente ignara di quanto stava accadendo perché impegnata in una conversazione al cellulare. In questo modo gli agenti sono riusciti ad afferrare la piccola e a metterla in salvo. Un intervento provvidenziale che ha evitato la tragedia per un soffio.

La procura verificherà eventuali responsabilità dei genitori

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha fatto sapere che verranno disposti accertamenti per verificare eventuali responsabilità da parte dei genitori. Grazie alla telefonata di un passante al 112 e al tempestivo intervento della polizia, una distrazione fatale della mamma mentre era al telefono non si è trasformata in tragedia.