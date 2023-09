Palermitano picchia l’ex moglie e viene linciato dalla folla

Palermo – Violenta aggressione ieri in una struttura sportiva nella zona di viale Michelangelo a Palermo, dove un uomo si è presentato sul posto di lavoro della ex moglie picchiandola selvaggiamente davanti a diversi testimoni. La donna è stata presa a calci e pugni dall’ex marito che l’ha sorpresa durante il turno di lavoro, incurante della presenza di altre persone nella struttura.

Immediato è stato l’intervento dei presenti che hanno formato una folla inferocita linciando l’aggressore e costringendolo alla fuga prima dell’arrivo della polizia. La vittima, sotto shock, ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune contusioni riportate nell’aggressione.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Palermo che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e della donna, per ricostruire l’accaduto e informare la Procura. Sono state attivate le procedure previste dal Codice Rosso per tutelare la vittima di maltrattamenti e violenza.

Non era la prima volta che l’ex marito si rendeva protagonista di episodi violenti ai danni della donna. Già due anni fa la madre di lei aveva chiamato il 112 perché l’uomo, armato di catena, si era presentato sotto casa della figlia danneggiando alcune auto in sosta. Un precedente inquietante che aveva fatto scattare un campanello d’allarme.

La polizia sta approfondendo i contorni della vicenda e la posizione dell’aggressore, per capire se possano configurarsi reati procedibili d’ufficio come lesioni, violenza privata, stalking e maltrattamenti in famiglia. Determinanti saranno le testimonianze raccolte e l’esame del precedente intervento delle forze dell’ordine di due anni fa.