Tenta di buttarsi da 370 metri, giovane di 30 anni salvato da due carabinieri

Bagheria – Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio dell’8 settembre a Bagheria, in provincia di Palermo, quando un giovane 30enne del posto ha tentato il suicidio minacciando di gettarsi nel vuoto dal Monte Catalfano. Il ragazzo è stato salvato grazie al pronto intervento di due carabinieri della Compagnia di Bagheria.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si era allontanato in auto dopo aver mandato un messaggio telefonico ai genitori in cui manifestava l’intenzione di suicidarsi lanciandosi dalla vetta del Monte Catalfano. Immediatamente allertati dal padre del 30enne, i militari dell’Arma si sono messi sulle sue tracce rintracciando l’autovettura parcheggiata alle pendici della montagna, nei pressi dei sentieri percorribili solo a piedi che portano in cima.

Proprio sulla vetta del Catalfano, a un’altezza di circa 370 metri in un punto che si affaccia sul dirupo a strapiombo sul promontorio di Capo Zafferano, i carabinieri hanno individuato il giovane mentre si sporgeva nel vuoto. Per oltre mezz’ora i militari hanno instaurato un dialogo con l’aspirante suicida riuscendo infine a convincerlo a desistere dai suoi intenti e a non gettarsi nel precipizio.

Una volta messo in salvo, il 30enne è stato accompagnato a scendere lungo il sentiero dai carabinieri. Giunto alla base della montagna è stato affidato alle cure del personale medico del 118, che lo ha visitato sul posto prima di riaffidarlo in buone condizioni psicofisiche ai genitori. Un epilogo positivo per una vicenda che poteva avere un esito ben più tragico.

Il tempestivo intervento dei militari, la loro capacità di dialogo e sensibilità nel rapportarsi al giovane in un momento di profonda crisi personale sono stati decisivi per scongiurare il tentativo di suicidio e salvare una vita. Un importante successo delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini, anche da loro stessi.