Incidente nella notte a Monreale, Panda si ribalta sulla Statale

Nella notte il 6 e il 7 settembre si è verificato un incidente stradale lungo la statale 186 che collega Monreale a Pioppo, in provincia di Palermo. Una Fiat Panda con a bordo due giovani, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere all’origine della perdita di controllo da parte del conducente del veicolo. I due ragazzi a bordo sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118, intervenuto dopo pochi minuti dallo schianto. Fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Monreale che ha effettuato i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Fondamentale il supporto di una squadra di volontari dell’associazione di protezione civile Evergreen, accorsi per prestare assistenza nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

L’incidente si è verificato nel cuore della notte lungo un tratto di strada statale che collega Monreale con la frazione di Pioppo. Le cause sono ancora da chiarire ma una delle ipotesi è che il fondo viscido per la pioggia abbia fatto sbandare la Fiat Panda con i due giovani a bordo, finita fuori strada e ribaltatasi.

I ragazzi sono stati affidati alle cure dei sanitari giunti con un’ambulanza del 118. Le loro condizioni non destano fortunatamente particolare preoccupazione. Ora spetterà ai carabinieri ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Determinante la collaborazione di volontari e protezione civile per garantire sicurezza e operazioni di soccorso rapide ed efficienti.