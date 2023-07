Preghiere per la bimba caduta dal balcone a Palermo: rischia danni neurologici

È stata operata d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo la bambina tedesca di 2 anni caduta ieri pomeriggio dal balcone di un palazzo in corso dei Mille. Le condizioni della piccola rimangono estremamente critiche nonostante l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta.

La bimba, nata in Germania da genitori palermitani in vacanza in città, è precipitata da un’altezza di 5 metri riportando gravissime lesioni interne. I medici stanno facendo di tutto per strapparla alla morte, ma la prognosi resta riservata.

La piccola rischia danni neurologici permanenti per via dell’impatto violento al suolo. Gli investigatori intanto cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire come mai la bambina si trovasse da sola sul balcone.

Si indaga anche sulla brutale aggressione all’equipaggio dell’ambulanza del 118, presa d’assalto e picchiata dagli amici e parenti della bimba, fatto che ha ritardato l’arrivo in ospedale.

Un episodio gravissimo che ha ulteriormente compromesso i soccorsi. Fortunatamente non è in pericolo di vita invece l’altro bimbo di un anno e mezzo caduto ieri da un balcone in via Ximenes, sempre a Palermo.

Una giornata tragica sul fronte incidenti domestici ai danni dei più piccoli, segnata anche dalla morte di un bimbo di 18 mesi in un asilo nido di Calatabiano, nel catanese, forse per una crisi respiratoria.

Adesso tutta Palermo è con il fiato sospeso, nella speranza che la bimba tedesca di 2 anni riesca a superare questa prova disperata e a sconfiggere la morte, nonostante le gravissime condizioni cliniche.