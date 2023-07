Caos aeroporto Palermo e nuove regole: accesso ai gate solo due ore prima

L’aeroporto di Palermo corre ai ripari per fronteggiare il caos degli ultimi giorni, dovuto alla chiusura dello scalo di Catania che ha riversato nel capoluogo siciliano migliaia di passeggeri in più. Da lunedì 1 agosto entreranno in vigore nuove regole per l’accesso ai gate: si potrà entrare nell’area imbarchi soltanto due ore prima dell’orario di partenza, come stabilito dalla lettura della carta d’imbarco che controllerà gli accessi.

L’obiettivo è contingentare il flusso ed evitare pericolosi sovraffollamenti in sala d’attesa. Già da questo lunedì 31 luglio, intanto, verrà rimossa l’ultima barriera di cantiere ai controlli di sicurezza, aumentando lo spazio a disposizione di ulteriori 300 mq che si aggiungeranno agli oltre 500 mq della nuova area creata nelle scorse settimane. Ci sarà così un fronte unico con 11 varchi per velocizzare le procedure di filtraggio.

Novità in vista anche sul fronte dei servizi al pubblico. Entro i primi 10 giorni di agosto apriranno il punto vendita de La Braciera, rinomata pizzeria palermitana, e il bar Terrazza Palermo by Martini, situati nell’area accessibile anche ai non passeggeri. Pochi giorni dopo, il 15 agosto, verrà aperta una nuova sala d’attesa di 400 mq al terzo livello, con sistema di climatizzazione potenziato per rendere più confortevole l’attesa degli imbarchi.

Infine l’aeroporto ha provveduto ad assumere nuovo personale per rafforzare l’assistenza a terra, con l’inserimento di ulteriori addetti tra luglio e agosto per far fronte all’emergenza. I lavori di ammodernamento complessivi, intanto, procedono senza sosta e termineranno il prossimo novembre. Obiettivo: rendere lo scalo palermitano adeguato all’incremento di traffico passeggeri registrato negli ultimi anni e migliorare sensibilmente la qualità dei servizi.