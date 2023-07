Chi è l’uomo che ha buttato soldi a Palermo? Folle o videomaker per TikTok?

Scene quasi surreali quelle a cui hanno assistito increduli i passanti in piazza Verdi a Palermo. Un uomo sulla quarantina, vestito in tenuta estiva, si aggirava tranquillamente per il centro città, quando all’improvviso ha iniziato a spargere banconote da 50 euro come se piovesse. In pochi minuti ha distribuito oltre 2000 euro ai fortunati presenti che si sono fiondati letteralmente a raccattare i soldi.

Un episodio a dir poco singolare che ha scatenato la caccia all’uomo per scoprire l’arcano mistero. Chi è il generoso benefattore? Un folle? Un eccentrico milionario annoiato? Un moderno Robin Hood? Le ipotesi si sprecano e la fantasia galoppa. C’è chi pensa possa trattarsi di un gesto dimostrativo per attirare qualche follower sui social. Un content creator dalla mente contorta che non ha trovato idea migliore che sperperare duemila euro in cash pur di finire in tendenza su TikTok. Del resto ormai va di moda fare di tutto per un pugno di like.

Altri invece credono che il caldo torrido di questi giorni abbia dato alla testa al poveretto, facendogli perdere il lume della ragione. Sarà mica impazzito dalla noia o per un amore non corrisposto? C’è perfino chi mormora che possa trattarsi di una sorta di vendetta contro chi gli ha rubato il portafogli, un modo sui generis di rendere pan per focaccia. Oppure un eccentrico e facoltoso signore che ha voluto condividere la sua ricchezza, stile moderno San Francesco.

Insomma al momento regna l’incertezza sui motivi del folle gesto. Fortunati i passanti che hanno arraffato al volo il bottino, fra cui un commerciante palermitano che ha messo da parte ben 500 euro. Affrettatevi a spargere soldi se volete diventare popolari! Nel frattempo è caccia all’uomo per scovare il misterioso spargi-soldi e svelare il suo segreto.