Dramma a Palermo, una donna trovata morta in casa

Non si arresta purtroppo la scia di decessi per malori improvvisi che sta colpendo la città di Palermo nelle ultime settimane. L’ultimo drammatico caso è quello di una donna di 74 anni, rinvenuta priva di vita ieri sera nella propria abitazione in via Pitrè.

A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai soccorritori del 118 in seguito a una segnalazione. Giunti sul posto però, i pompieri e il personale medico non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana signora.

Si tratta purtroppo solo dell’ultimo di una serie di episodi simili accaduti negli ultimi giorni nel capoluogo siciliano. Appena pochi giorni fa, un uomo di 69 anni è stato rinvenuto morto nella sua casa di via Cerami, nella zona di via Perpignano. Anche in quel caso, a lanciare l’allarme erano stati i sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il suo corpo era in stato di decomposizione avanzata, segno che il decesso risaliva a diversi giorni prima.

Due storie drammatiche accomunate da un tragico destino, quello di morire in solitudine tra le mura domestiche, senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. Due vite spezzate improvvisamente, che hanno destato sgomento e preoccupazione tra i cittadini.