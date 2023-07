All’aeroporto di Palermo apre “I Banchi” dello chef stellato Ciccio Sultano

Palermo – Una nuova eccellenza gastronomica sbarca all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Si tratta de “I Banchi”, il nuovo ristorante dello chef stellato Ciccio Sultano, che Autogrill ha inaugurato ieri nell’area airside dello scalo palermitano.

Il locale, che si estende su una superficie di 400 mq, propone un menu ispirato alla tradizione culinaria siciliana, rivisitata però in chiave moderna dallo chef Sultano. Dagli arancini ai cannoli, passando per la caponata e la pasta con le sarde, i passeggeri in transito potranno gustare i piatti tipici dell’isola, preparati con ingredienti di altissima qualità.

“Vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza gastronomica unica – ha dichiarato Sultano – far assaporare i profumi e i sapori autentici della Sicilia anche in aeroporto”.

L’apertura de “I Banchi” rientra nel piano di ammodernamento e ampliamento del terminal messo in atto da Gesap, la società di gestione dello scalo. “Puntiamo a valorizzare le eccellenze del territorio – ha commentato l’AD di Gesap Vito Riggio – siamo orgogliosi di accogliere nel nostro aeroporto un’istituzione della cucina siciliana come Ciccio Sultano”.

Oltre al nuovo ristorante gourmet, è stata inaugurata anche una nuova area di 400 mq per i controlli di sicurezza che conta 6 nuovi varchi. Un intervento che rientra nel potenziamento delle aree commerciali del Falcone Borsellino, con l’obiettivo – come dichiarato dal Dg di Gesap Natale Chieppa – “di offrire ai passeggeri elevati standard di servizio e comfort”.