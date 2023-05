Tragedia a Mondello, 54enne si accascia e muore in spiaggia

Tragedia Mondello, borgata marinara di Palermo, dove un uomo si accascia e muore mentre lavora. Una giornata lavorativa che si è trasformata in un vero e proprio dramma per i familiari del palermitano Massimo Russo, questo il nome della persona che ha perso la vita stamani a Mondello.

La vittima è un uomo di 54 anni in servizio presso la società Italo Belga che gestisce parte della spiaggia palermitana. Attorno alle 10 di questa mattina, l’uomo era intento a ordinare alcuni ombrelloni in vista della riapertura del lido, poi però avrebbe accusato un malore.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che ce l’hanno messa tutta per strappare l’uomo alla morte, purtroppo però senza esito. Massimo Russo abitava nella zona di Partanna Mondello. Al momento sono in corso indagini per capire perché l’uomo sia morto in modo così inaspettato: l’ipotesi più accreditata è un malore, un arresto cardiaco fulminante. Sul posto la polizia municipale e la Polizia di Stato.

Un uomo conosciuto nella zona di Partanna Mondello poiché faceva l’attore durante le rappresentazioni che si svolgevano nella borgata palermitana. In tanti hanno letto con sconcerto la notizia dell’improvvisa morte, lasciando un messaggio di cordoglio per la famiglia colpita da questo terribile lutto, arrivato come un fulmine a ciel sereno. “Una persona che ha sempre messo la buona – scrive un amico sui social -, che è sempre stato lontano da malumori, un grande lavoratore che non si risparmiava mai, sempre pronto ad aiutarti nelle sue possibilità. Massimo Russo mancherai a tante persone, a tua moglie Angela alla quale va il mio pensiero, mancherà la tua figura”.

