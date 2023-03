Passeggero ha infarto sul volo Palermo-Cracovia, atterraggio d’emergenza

Si sente male sul volo Palermo-Cracovia, appena decollato dal capoluogo siciliano, e il pilota è costretto ad un atterraggio d’emergenza a Pescara.

Un aereo della Buzz air, operato da Ryanair, era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante il volo verso la città polacca uno dei passeggeri ha accusato un grave malore. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino, ovvero quello della città abruzzese.

L’uomo, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo attendeva in pista e trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara per ulteriori controlli medici. Una manovra provvidenziale per l’uomo che ha accusato il malore e che ha immediatamente informato il personale di bordo che ha potuto richiedere il cambio rotta. Il volo dopo circa un’ora è ripartito alla volta della Polonia.