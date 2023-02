Blitz tra Palermo e Monreale, 6 arrestati e 7 indagati: i nomi

Scatta l’arresto per sei persone a Palermo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monreale. Gli arresti nei quartieri Altarello e Baida dove è stata sgominata una vera e propria centrale dello spaccio. I carabinieri hanno arrestato sei persone – due vanno in carcere e quattro ai domiciliari – accusate a vario titolo di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. Uno dei destinatari della misura firmata dal gip non è stato ancora individuato dai militari e risulta “attivamente ricercato”.

In carcere vanno finiti Davide Osman (34 anni) e Santino D’Angelo (26). Ai domiciliari Marco La Grassa (27), Francesco La Grassa (27), Manuele Lo Nardo (30) e Salvatore Cappello (41). L’indagine vede però altre sette persone indagate, una delle quali va all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini della compagnia di Monreale ha permesso di fermare i sei indagati che si sarebbero occupati della piazza di spaccio e della vendita al dettaglio di cocaina, crack, hashish e marijuana. Circa 100 mila euro annui il giro d’affari. I militari hanno anche eseguito indagini sui grossisti, individuando due persone che si sarebbero occupate dell’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Ricostruito anche un episodio di estorsione ma anche un episodio di un furto in abitazione con un grosso bottino. Alcuni degli indagati avrebbero rintracciato il ladro per convincerlo a restituire la refurtiva così da alleggerire la pressione delle forze dell’ordine nella zona.

