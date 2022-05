Incubo incendio a Monreale, fiamme lambiscono villette: arrivano canadair ed elicottero

Continua a bruciare Monte Caputo nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo. Le fiamme imperversano dalla 14 d’ieri ma non è stato possibile intervenire a causa della zona impervia e difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra.

Il fronte del fuoco è ancora esteso e per tutta la notte i vigili del fuoco e i forestali hanno fronteggiato le fiamme per evitare che i roghi potessero danneggiare le abitazioni. Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco questa notte a causa delle fiamme che hanno lambito alcune villette del quartiere Carrubbella di Monreale e di Poggio Ridente. Tante le famiglie che stanotte non hanno dormito per la paura di dover scappare da casa da un momento all’altro.

