Un pezzo di paradiso in Sicilia, The Guardian incorona Calamosche

Il The Guardian incorona una delle spiagge più belle della Sicilia tra le più belle d’Europa. Un vero e proprio paradiso in terra che vale la pena, almeno una volta nella vita, visitare. Soprattutto se si è siciliani. Si tratta di un piccolo pezzo del “giardino dell’Eden”, una fascia di sabbia che si incunea tra le acqua cristalline, caraibiche.

Il giornale londinese, celebre nel mondo, piazza la spiaggia sicula tra le più belle del mondo e tra le prime in Europa. Un risultato che ogni anno porta migliaia di visitatori. Dalle coste rosa fenicottero alle coste selvagge e tutto il resto, gli scrittori del The Guardian scelgono le sabbie più fini del continente e i luoghi in cui soggiornare nelle vicinanze.

