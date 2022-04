Blitz della Finanza in negozio cinese di Palermo, sequestrati 90mila prodotti

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 24.000 prodotti alcuni dei quali ritenuti presumibilmente contraffatti e altri non sicuri, e 5.000 prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

I “Baschi Verdi”, durante un controllo in un negozio, esteso anche in un magazzino nella disponibilità del titolare, hanno accertato la presenza di oltre 23.000 prodotti, articoli per la casa, mascherine FFP2, elettrodomestici, giocattoli, che sarebbero stati commercializzati in violazione del Codice del Consumo e della Sicurezza Prodotti. Hanno scoperto anche di più di 150 prodotti contraffatti, quali indumenti con personaggi della Disney e della Marvel, e oltre 300 cosmetici messi in commercio in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa di settore e senza riportare le informazioni minime necessarie per il consumatore relative all’utilizzo e alla scadenza del prodotto.

