Si accascia e muore mentre guida il trattore, dramma nel Palermitano

Un uomo di 70 anni, Mario Affronti, è morto a Lercara Friddi, in provincia di Palermo mentre stava guidando un trattore in campagna. L’uomo si è accasciato ed è morto probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

Affronti era un militare in pensione. La tragedia in contrada Malpasso, nelle campagne di Lercara Friddi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale stazione, l’uomo stava arando il suo terreno quando è stato colto da malore ed è caduto dal mezzo ancora in corsa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo purtroppo però senza esito.

Il medico legale intervento sul posto ha constatato il decesso e la procura ha disposto la restituzione la salma alla famiglia. Il mezzo agricolo senza controllo si è ribaltato.