Muore a 45 anni dopo un’appendicite, “La Procura faccia chiarezza”

Un intervento di routine finito in tragedia. È successo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove nei giorni scorsi è morta una donna di 45 anni. Una vicenda su cui l’associazione Codici, impegnata da anni in azioni legali volte a fare luce su casi sospetti di malasanità, ha deciso di intervenire presentando un esposto alla Procura.

Ricoverata ad inizio aprile per un’appendicectomia, la paziente dopo l’operazione ed una volta tornata a casa ha visto peggiorare le sue condizioni, a tal punto che si è reso necessario un nuovo ricovero. Il ritorno in sala operatoria per un intervento di urgenza, però, le è stato fatale, perché il cuore non ha retto.

