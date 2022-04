Boom di turisti alle Eolie, migliaia di visitatori a Pasqua

Pasqua con la pioggia e l’instabilità ma alle isole Eolie è boom di turisti.

Questa mattina aliscafi pieni con un bel carico di turisti nelle isole siciliane. Una buona boccata d’ossigeno in preparazione della stagione estiva.

Oggi a causa delle condizioni meteo, la processione dell’incontro della Madonna con il Cristo nella caratteristica piazzetta di Marina Corta a Lipari è in dubbio. “Se pioverà – dice monsignor Gaetano Sardella – non si farà. Ma il tempo ancora può cambiare…”.

La buona notizia è che gli aliscafi della Liberty Lines da Messina e Milazzo, e anche la nave da Napoli della Siremar in questo fine settimana hanno viaggiato a pieno carico. Soprattutto per Stromboli, Lipari e Salina. Tanto che le società hanno consigliato la prenotazione in tempo utile per evitare di non trovare posto.

A Stromboli per la grande attrazione del cratere sono sbarcati circa 2 mila turisti anche stranieri. A Vulcano, invece, pochi vacanzieri.