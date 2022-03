Dramma a Palermo, muore Filippo Ilardo a 38 anni, gestiva storica gelateria

Filippo Ilardo, titolare della storica gelateria al Foro Italico di Palermo, è morto a soli 38 anni. Una giovane vita che si è spezzata all’improvviso a causa di una malattia. Ha lottato con tutte le sue forze ma alla fine quel male ha avuto il sopravvento facendo sprofondare familiari, parenti e amici nel lutto più profondo.

E sono anche tanti gli affezionati clienti che ancora non riescono a crederci come sono tanti i messaggi postati sui social in ricordo di Filippo Ilardo descritto come un giovane umile e lavoratore.

