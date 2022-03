Incidente stradale a Monreale, tre auto coinvolte tra cui una dei Carabinieri

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi a Monreale. L’incidente si è verificato lungo la SS186 in direzione Monreale. Lo schianto all’altezza del bivio di Santa Rosalia, teatro d’innumerevoli sinistri. Ci sono diverse persone ferite.

Per cause ancora in corso di accertamento tre automobili, tra cui un’automobile dei Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto dei militari ha impattato contro un’auto che intanto stava impegnando l’incrocio per immettersi a Santa Rosalia. In seguito all’impatto, una delle due auto si è scontrata con un’altra vettura che intanto sopraggiungeva lungo la SS 186.

