Corleone in lacrime per Franco Nicosia, l’amico di tutti

Lacrime e dolore per la prematura scomparsa di Franco Nicosia. Un giovane uomo che in città tutti conoscevano. Oggi tutta Corleone piange la sua morte arrivata troppo presto. Franco aveva solo 45 anni.

Un ragazzo d’oro che Corleone stimava molto. Sempre gentile e pronto ad aiutare tutti. Impegnato nel sociale e nell’unica impresa familiare di onoranze funebri di Corleone.

Una malattia incurabile, che non gli ha dato scampo, se lo è portato via in poco tempo lasciando la famiglia, i tantissimi amici e l’intera comunità di Corleone incredula.

Da ieri sui social una valanga di messaggi. “Ci sono alcuni che portano una luce così grande nel mondo che anche dopo che se ne sono andati la luce rimane. E tu Franco Nicosia sei stato luce per tutto il nostro amato paese eri sempre pronto per una parola di conforto per tutti”. ” Ti ricorderò sempre come uomo amico meraviglioso pieno di rispetto sempre gentile”. “Eri un ragazzo d’oro e tutti ti stimavano

Voglio ricordarti con quel dolce sorriso che avevi tu gioia mia”.

Vicinanza alla famiglia anche dal Consiglio Direttivo Regionale del Consorzio Sicof, Siciliana Consorzio Onoranze Funebri.

I funerali saranno celebrati il 7 Marzo 2022 alle ore 15:00 presso la chiesa Madre di Corleone.