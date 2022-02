Un fondo per le aziende dissequestrate, l’Ars approva il disegno di legge

L’Ars approva il disegno di legge voto che istituisce il fondo per le imprese dissequestrate. “Un momento importante per il Parlamento siciliano, considerato che il fenomeno attenzionato si è sviluppato perlopiù in questa regione”. Lo dice Mario Caputo, deputato all’Ars di Forza Italia dopo l’approvazione del disegno di legge voto.

Un modo per dare attenzione agli imprenditori delle aziende dissequestrate con provvedimento definitivo per garantire loro un risarcimento e quindi una sana ripartenza. “Confido nel sostegno di tutti i colleghi deputati, al di là dell’appartenenza politica”, dice Caputo, primo firmatario della norma, durante la seduta odierna all’Ars che ha previsto, tra i punti all’ordine del giorno, la discussione del ddl. L’obiettivo finale è l’istituzione di un fondo di solidarietà per l’erogazione di contributi per le aziende sequestrate e dissequestrate con provvedimento definitivo”.