Ficarra e Picone annunciano la seconda stagione di Incastrati

Ficarra e Picone gireranno la seconda stagione di Incastrati, la serie che ha debuttato il 1° gennaio su Netflix e che ha registrato un successo senza precedenti.

Il duo comico siciliano – Valentino Picone è di Misilmeri e Salvo Ficarra è palermitano – sono pronti per il sequel della fortunata serie che è disponibile in 190 paesi nel mondo. I fan sono in attesa di sapere come andrà a finire la storia della serie rimasta nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per tre settimane.