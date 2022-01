Strage a Licata, uomo uccide fratello, cognata e due figli, poi si suicida

Strage in Sicilia dopo una lite familiare. La terribile notizia arriva da Licata, paese in provincia di Agrigento.

Una lite in famiglia si è trasformata in una vera e propria strage. Un uomo ha ucciso il fratello, la cognata e i loro figli, di 11 e 15 anni. Poi si è tolto la vita. Una scena terribile hanno trovato i carabinieri nello stabile di via Riesi, nella periferia di Licata.

L’indagine coordinata dalla procura di Agrigento sta ricostruendo cosa è accaduto in quell’appartamento, sembra che non fosse la prima lite, già nei giorni scorsi c’erano state altre discussioni animate, non è ancora ben chiaro il motivo. Ma nulla faceva presagire questo drammatico epilogo, è il racconto dei vicini di casa, ancora sotto choc per i colpi di pistola.