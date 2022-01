Zona arancione, in Sicilia è lockdown per i novax

La Sicilia passa da oggi in zona arancione ma le restrizioni valgono per lo più solo per i non vaccinati. Spostamenti all’interno del proprio comune sempre consentiti. Chi non ha il Green pass base però non può spostarsi eccetto per i piccoli comuni. Chi non ha un certificato verde non può nemmeno prendere un caffè al bar.

Spostamenti limitati per i non vaccinati

Gli spostamenti sono consentiti nel proprio comune. Lo spostamento in altri comuni è consentito solo con green pass rafforzato o per lavoro, necessità, salute o per servizi non disponibili nel proprio comune.

Ristorazione solo con green pass La ristorazione è consentita sia all'aperto che al chiuso solo con green pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l'esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore. Mascherine obbligatorie per tutti anche all'aperto Obbligo d'indossare le mascherine anche all'aperto; obbligo d'indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali d'intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo d'indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. Le regole per il commercio È consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali. Nei giorni festivi e prefestivi è consentito l'accesso solo per i possessori di green pass raffortato (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)Certificazione verde COVID 19 – Green Pass Base – Green Pass Rafforzato I diversi tipi di green pass Il Green Pass base indica che la Certificazione verde Covid-19 è stata fatta per avvenuta vaccinazione, guarigione dall'infezione o effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.Il Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) prevede, invece, la Certificazione verde Covid-19 per chi si è vaccinato o è guarito dall'infezione.Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

