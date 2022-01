Misilmeri, 34 nuovi positivi scoperti al drive-in

Ben 244 tamponi e 34 positivi (13,93%) nel primo giorno di drive in a Misilmeri.

E’ attivo da ieri il nuovo Drive In a Misilmeri (che sarà in funzione tutti i giorni ad eccezione della domenica). Sono stati 244 i tamponi effettuati con 34 positivi riscontrati (13,93%).

Nei 3 Drive In oggi a disposizione degli utenti sono stati complessivamente 672 i tamponi effettuati e 77 i positivi, pari all’11,46%. In particolare, sono stati 259 i tamponi e 29 i positivi (11,20%) alla Casa del Sole, 169 i tamponi e 14 i positivi (8,28%) a Partinico e – come detto – 244 i tamponi con 34 positivi a Misilmeri.

A causa del maltempo è stato, invece, annullato il Drive In di Cefalù.