Scoperto dentista abusivo a Palermo, operava in garage (VIDEO)

Dentista a Palermo operava i pazienti senza laurea e senza abilitazione. La Guardia di Finanza di Palermo e l’Asp hanno sequestrato un magazzino trasformato in uno studio dentistico.

In particolare, a seguito di attività di intelligence economico-finanziaria le Fiamme Gialle hanno effettuato l’accesso presso un magazzino di Boccadifalco. All’interno i Finanzieri hanno trovato una persona intenta a prendere l’impronta dentaria ad un paziente. Alla richiesta di esibire la certificazione ambientale (AUA), la laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo dei dentisti, il soggetto ha solo esibito il diploma di Odontotecnico. Tale titolo avrebbe permesso allo stesso di procedere esclusivamente alla realizzazione di protesi dentarie e non di operare direttamente sui pazienti, circostanza invece constatata dai militari operanti.