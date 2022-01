Calano le rapine bancarie in Sicilia grazie alla pandemia

In Sicilia sono in calo le rapine in banca. Lo certifica uno studio della FABI di Palermo. I dati relativi al 2020 evidenziano un calo dei furti in Banca pari al 32,4% rispetto al 2019. Si registrano da 824 colpi nel 2019 a 557 nel 2020.

“Sono numeri influenzati dalla pandemia e dai lockdown, con grosse differenze territoriali – afferma Gabriele Urzì di FABI Palermo –. Il dato della Sicilia è positivo rispetto a quello delle rapine che vede l’Isola al secondo posto per numero di eventi dopo la Lombardia. In particolare, per numero di furti, la Sicilia è soltanto al quattordicesimo posto nella classifica a livello territoriale con 7 furti rispetto ai 97 della Lombardia e ai 93 dell’Emilia Romagna con una riduzione del 50% dei colpi (furono 14 del 2019)”.