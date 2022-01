A Misilmeri è padel mania, la scommessa di quattro giovani

In provincia di Palermo tutti pazzi per il padel, la nuova mania in voga tra gli sportivi. E anche nei comuni dell’hinterland palermitano iniziano così a sorgere i campi per praticare questo particolare sport. È il caso di Misilmeri dove è stata inaugurata una nuova realtà sportiva firmata da quattro giovani misilmeresi.

Sono Luca Lo Gerfo, Rosolino Monti, Paolo Oriti, Angelo Lo Burgio che hanno deciso di scommettere sul padel e appena ieri hanno aperto il B4 Padel Club, che conta due campi di padel.

Il padel, lo dice TuttoSport, ha fatto registrare nel 2021 un'importante crescita sotto diversi aspetti, dalle strutture, alle prenotazioni, fino al numero dei praticanti e appassionati di questo sport. La Sicilia è una delle Regioni italiane che assiste a quello che è un vero e proprio boom di nuovi campi e nuove strutture. In tutta Italia il numero totale degli appassionati si attesta sopra il milione e mezzo di persone. "Siamo quattro soci da 25 ai 30 anni e nel perodo dell pandemia ci siamo ritrovati in città senza un'attività. Abbiamo quattro professioni diverse ma ci siamo trovati bloccati a non fare nulla", dice Luca Lo Gerfo a DirettaSicilia. "Abbiamo cominciato a pensare a cosa poter fare per tenerci impegnati e, facendo ricerche a, abbiamo visto che la moda del momento è il padel. Abbiamo così deciso di fare una scommessa. Essendo Misilmeri un comune di 35mila abitanti, abbiamo deciso di ampliare l'offerta in città incentranoci solo sul padel". Così i quattro misilmeresi hanno realizzato una struttura che ha due campi da gioco e anche un'area ricreativa con prato sintetico. "Per il futuro vorremmo coprire i campi e fare dei campi indoor perché sono molto richiesti in quanto consentono di giocare con qualsiasi condizione meteo". All'inaugurazione della nuova struttura sportiva di Misilmeri ha partecipato anche l'amministrazione comunale. "Auguriamo ai giovani titolari di questa attività di raggiungere ogni obiettivo che si siano prefissati", fa sapere il sindaco Rizzolo.

