Paura a Misilmeri stamani per lo scoppio di uno scaldabagno. La vicenda in via Giuseppe La Masa.

A seguito dello scoppio si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’impianto. Per fortuna non si sono registrati feriti. Nessun danno strutturale all’edificio coinvolto.

Sul luogo anche i carabinieri per degli accertamenti.

Seguici su Facebook



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici