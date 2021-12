Rapina violenta al distributore, scoperta la banda del flex: un arresto

Alle prime ore di stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, indagato per rapina aggravata in concorso con altre due persone, attualmente in corso di identificazione.

Il provvedimento, emesso dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese nel corso delle indagini preliminari, è frutto di una complessa attività investigativa condotta dalla Compagnia di Bagheria, con il contributo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi. L’indagine ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico del 39enne, già noto alle forze dell’ordine.