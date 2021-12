Scossa di terremoto nel Palermitano

Terremoto a largo di Palermo, nei pressi dell’isola di Ustica. La scossa ha avuto magnitudo 3,4 ed è stata avvertita dalla popolazione dell’isola. Qualcuno l’ha sentita anche a Palermo, soprattutto nei piani dei palazzi più alti e lungo i quartieri vicino alla costa.

“Terremoto di magnitudo ML 3.4 del 25-12-2021 ore 18:02:42 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)”. Lo conferma l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha elaborato i dati relativi al terremoto avvenuto nel giorno di Natale nel Palermitano.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato a 72 Km a N di Palermo (674435 abitanti);

a 80 Km a NW di Bagheria (55387 abitanti) e a 95 Km a NE di Trapani (68759 abitanti).

Scosse e paura a Natale anche nel Catanese. Sono oltre cinquantina le scosse di terremoto registrate in 36 ore, dalla sera del 23 fino alla mattina di Natale nella sequenza sismica localizzata a sud-ovest della città di Catania, a circa 10 chilometri di profondità. L’evento di magnitudo maggiore di intensità 4.3 si è verificato alle 22:33 di giovedì ed è stato avvertito in gran parte della Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania e Siracusa. Le scosse sono continuate anche oggi.