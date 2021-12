Maxi blitz a Palermo, scoperti 6 milioni di prodotti cinesi illegali

I Finanzieri di Palermo hanno individuato un magazzino in uso ad imprenditore di etnia cinese non dichiarato alle autorità, contenente oltre 6 milioni di prodotti pronti per essere commercializzati.

In particolare, le pattuglie delle Fiamme Gialle, insospettite da un quotidiano traffico di veicoli commerciali in una strada privata, hanno individuato il magazzino, di un’estensione di quasi mille metri quadri, nascosto al piano interrato di un condominio sito in quartiere Oreto. I veicoli facevano la spola tra il deposito ed un “bazar” per la rivendita al dettaglio sito in via Lincoln.