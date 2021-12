Gli auguri di Musumeci, “Sicilia verso il giallo, rispettiamo le regole”

“Buon Natale in salute e in serenità. Pur consapevoli dei problemi che affliggono la nostra isola, abbiamo la determinazione per affrontarli”. Lo dice il presidente della regione, Nello Musumeci, nel suo messaggio di auguri ai siciliani. Il governatore è consapevole che la Sicilia deve ancora risolvere tante problematiche ma guarda al futuro con ottimismo.

