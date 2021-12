Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la Palermo-Sciacca. A scontrarsi un camion con un’automobile all’altezza del carcere Pagliarelli. L’impatto, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha causato alcune ferite ai conducenti dei due mezzi per cui è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo pesante avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, scontrandosi con l’automobile che intanto si avvicinava dalla direzione opposta. Non sono gravi le condizioni dei due uomini feriti.

Redazione 5259 posts 0 comments